Ana de Armas, la apuesta española esta noche en unos Globos de Oro rehabilitados por Hollywood

Si el mundo entero ha blanqueado el Mundial de Qatar, cómo no vamos a rehabilitar los Globos de Oro, caídos en desgracia tras descubrirse sus prácticas corruptas. Hagamos memoria. La eterna muletilla de 'antesala de los Oscar' ha acompañado a lo largo de sus 80 años de historia a estos premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, HFPA en sus siglas en inglés (The Hollywood Foreign Press Association). Son apenas un centenar de periodistas de todos los países, a los que la industria agasaja para asegurarse nominaciones con vistas a los Premios de la Academia. Escritores 'freelance' que tienen acceso a 'junkets' para entrevistar a las estrellas que promocionan sus películas y que reciben regalos y viajes a cargo de las 'majors'.

En la lista actualizada de componentes de la HFPA encontramos a tres representantes españoles: Rocío Ayuso, Gabriel Lerman y Paz Mata -esta última como 'miembro emérito'-, a los que podemos leer en diferentes medios. El principal activo de la asociación es la ceremonia de los Globos de Oro, que tras un año sin retransmitirse regresa en la madrugada del martes 10 de enero al miércoles 11 hora española (en Movistar Plus, en los canales Estrenos por M+ y Series por M+ a partir de las dos de la mañana). Lo hace, eso sí, un martes y no el primer domingo tras las fiestas navideñas, como era habitual. ¿Por qué el año pasado la NBC no emitió la gala? El castigo formó parte del boicot que criticó irregularidades en la organización y falta de diversidad racial que salieron a las luz hace dos años.

No es solo que no hubiera ningún afroamericano, sino que un reportaje del diario 'LA Times' encontró a 'periodistas' decidiendo los premios tan peculiares como la actriz Lisa Lu, que interpreta a la abuela en la película 'Crazy Rich Asians'; Margaret Gardiner, la primera sudafricana en ganar el título de Miss Universo en 1978; el indio Noel de Souza, que hizo de Gandhi en un episodio de 'Star Trek: Voyager'; Yola Czarderska-Hayek, una 'socialité' popular por sus pieles y joyas, que en su página de Facebook se define como «la primera dama polaca de Hollywood» o un noruego de 90 años sordo y legalmente ciego, por lo que pocas películas podía ver. Incluso a alguno de los miembros de la HFPA le pillaron intentando vender sus asientos en la gala de los Globos, como al bangladesí Munawar Hosain, que pedía por ellos 39.000 dólares.

Jarrod Carmichael, un cómico negro y gay, presentará la gala de los Globos de Oro. / AFP

En teoría, los componentes de la HFPA no pueden recibir regalos que valgan más de 125 dólares (103 euros), pero los estudios y plataformas saben cómo doblegar sus voluntades. El año pasado, la serie de Netflix 'Emily in Paris' tuvo pésimas críticas, pero recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. En septiembre de 2019, docenas de miembros de la asociación visitaron el rodaje en París y se alojaron con los gastos pagados en el Hotel Península, donde la habitación más barata cuesta 1.150 euros la noche. En resumen, la asociación que formaron en los años 40 los corresponsales extranjeros en Hollywood con el fin de tener acceso a las estrellas se había convertido en un club cerrado a nuevas incorporaciones y fácilmente influenciable por los estudios.

Para lavar la cara de los Globos de Oro, este año han votado sus miembros, pero también 103 votantes internacionales que proceden de organizaciones relacionadas con la industria cinematográfica, festivales de cine y profesionales del periodismo representando a un total de 62 países. Los premios tienen ahora un 52% de mujeres en su composición y una diversidad racial y étnica del 51,8%: 19,6% latino, 12,1% asiático, 10,1% negro y 10,1% de Oriente Medio. Como presentador de la ceremonia se ha fichado a un desconocido en Europa, Jerrod Carmichael, un cómico negro y gay. El hotel Beverly Hilton, tradicional escenario de los galardones, estará decorado como el mítico restaurante Ciro's de Sunset Boulevard, por aquello de remitir al Hollywood dorado.

200 votantes decidirán este año los Globos de Oro. / Reuters

Eddie Murphy recibirá el Premio Cecil B. de Mille por su trayectoria y Ryan Murphy recogerá el Premio Carol Burnett por ser uno de los creadores televisivos más exitosos. La plana mayor de directores y estrellas nominadas han confirmado su asistencia. Todos menos Tom Cruise, que el año pasado devolvió sus tres Globos de Oro que había acumulado durante su carrera. El actor está nominado con 'Top Gun: Maverick' como mejor película dramática, que a su vez es el título más taquillero del año devolviendo a las salas a millones de espectadores tras la pandemia. Otro que no acudirá será Brendan Fraser, que ha protagonizado una resurrección artística gracias a su papel de obeso mórbido en 'La ballena' de Darren Aronofsky. Nominado como mejor actor dramático, Fraser ha contado en varias entrevistas que sufrió acoso sexual en la edición de los premios de 2003 por parre de Philip Berk, periodista sudafricano expresidente e integrante de la HFPA. «Mi madre no crió a un hipócrita», sostiene el actor, que a raíz del incidente entró en una depresión que llevó su carrera al dique seco.

Ahora ninguno de los miembros de la HFPA puede recibir regalos ni invitaciones a eventos o viajes. El fondo de inversión Eldridge compró la asociación el año pasado y Hollywood parece dispuesto a pasar página para que los Globos vuelvan a brillar. Steven Spielberg, Michelle Williams, Jaime Lee Curtis, Daniel Craig, Austin Butler, Ana de Armas, James Cameron, Guillermo del Toro, Jenna Ortega, Kaley Cuoco, Jessica Chastain o Andrew Garfield serán algunas de la estrellas que pasearán por una alfombra que será gris en vez de roja. Los invitados de la ceremonia no cenan, solo beben (este año Moët & Chandon, que ha renovado patrocinio), de ahí el buen rollo y el tono jocoso asociado a una gala que en los últimos tiempos venía presentando el deslenguado Ricky Gervais.

¿Cuál será el principal atractivo para el espectador español que trasnoche? Sin duda, la nominación de Ana de Armas como actriz dramática por encarnar a Marilyn Monroe en 'Blonde'. Ana Celia de Armas (La Habana, 1988) aterrizó en España en 2006 de la mano de Manuel Gutiérrez Aragón, que la descubrió en 'Una rosa de Francia', un melodrama retro ambientado en la Cuba de los años 50. Era la primera vez que aquella chiquilla de 16 años que llevaba desde los 14 en la Escuela Nacional de Teatro de La Habana trabajaba como actriz. Al año siguiente, llegó la serie que la hizo popular, pero que al mismo tiempo se convirtió en una pequeña losa, 'El internado'. Después, hizo las Américas y enlazó pelotazos como 'Blade Runner 2049', 'Puñales por la espalda' y '007. Sin tiempo para morir'.

Colin Farrell y Brendan Gleeson en 'Almas en pena de Inisherin', una de las grandes favoritas. 'Avatar: El sentido del agua' y 'Todo a la vez en todas partes', protagonizada por Michelle Yeoh, también suenan para el palmarés de los Globos de Oro.

'Blonde' es la película llamada a marcar un antes y un después en su carrera. La nominación al Globo de Oro como mejor actriz dramática sitúa a la actriz hispanocubana en la senda del Oscar. El filme del director Andrew Dominik, estrenado en Netflix el pasado 28 de septiembre, la transforma en Marilyn Monroe y en la persona que encarnaba al mito, Norma Jeane Mortenson. Dominik se inspira en la novela de Joyce Carol Oates, alejándose del biopic tradicional, y reivindica a la mujer torturada y sojuzgada detrás de la estrella. La entrega de Ana de Armas en un filme de tres horas es total, tanto cuando recrea escenas icónicas de películas de Monroe, como cuando sufre por culpa de una madre trastornada, un padre al que nunca conoció y una industria que la condujo al suicidio.

La actriz no lo tiene fácil. Luchará por la estatuilla con la favorita, Cate Blanchett, que da vida a una directora de orquesta en 'Tár', de Todd Field, que se estrena en los cines españoles el 27 de enero; Olivia Colman, protagonista de 'El imperio de la luz', de Sam Mendes, una historia de amor ambientada alrededor de un cine en el sur de Inglaterra en los años 80; Viola Davis, que en 'La mujer rey' encarna a una guerrera en el Dahomey africano del siglo XIX; y Michelle Williams, la excéntrica madre artista de 'Los Fabelman', el filme autobiográfico de Steven Spielberg.

Tres películas suenan como protagonistas de la noche: 'Avatar: El sentido del agua', de James Cameron, responsable de que los cines españoles estén llenos estos días; 'Almas en pena de Inisherin', de Martin McDonagh, que veremos en España el 3 de febrero; y 'Todo a la vez en todas partes', de Dan Kwan & Daniel Scheinert, que pasó por las salas españolas en junio con más pena que gloria. Steven Spielberg echa la vista atrás y cuenta la historia de su propia familia y su nacimiento como cineasta en 'Los Fabelman' (estreno el 10 de febrero). El 'Elvis' de Baz Luhrmann también suena a premio, sobre todo para su actor protagonista Austin Butler, que tiene como contrincantes a Brendan Fraser (La ballena), Hugh Jackman (El hijo), Bill Nighy (Living) y Jeremy Pope (The Inspection). Como mejores actores de comedia o musical están Diego Calva (Babylon), Daniel Craig (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion), Adam Driver (Ruido de fondo), Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin) y Ralph Fiennes (El menú).

Michelle Yeoh, protagonista de esa locura que mezcla artes marciales y viajes en el tiempo que es 'Todo a la vez en todas partes', tiene muchas posibilidades de hacerse con el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical en liza con Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (El menú), Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande) y Lesley Manville (El viaje a París de la señora Harris). En el apartado televisivo, como mejor serie dramática encontramos 'Better Call Saul', 'The Crown', 'La casa del dragón', 'Ozark' y 'Separación (Severance)'. El galardón a la mejor serie de comedia o musical se decidirá entre 'Colegio Abbott', 'The Bear', 'Hacks', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Miércoles'.

Nominaciones a los Globos de Oro

Mejor película (drama)

Avatar: El sentido del agua

Elvis

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

Mejor película (comedia o musical)

Babylon

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

El triángulo de la tristeza

Mejor director

James Cameron, Avatar: El sentido del agua

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

Steven Spielberg, Los Fabelman

Mejor guion

Todd Field, TÁR

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

Sarah Polley, Ellas hablan

Steven Spielberg, Tony Kushner, Los Fabelman

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett, TÁR

Olivia Colman, El imperio de la luz

Viola Davis, La mujer rey

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Los Fabelman

Mejor actor de drama

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, La ballena (The Whale)

Hugh Jackman, El hijo

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Mejor actriz de comedia o musical

Lesley Manville, El viaje a París de la señora Harris

Margot Robbie, Babylon

Anya Taylor-Joy, El menú

Emma Thompson, Buena suerte, Leo Grande

Michelle Yeoh, Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de comedia o musical

Diego Calva, Babylon

Daniel Craig, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Adam Driver, Ruido de fondo

Colin Farrell, Almas en pena de Inisherin

Ralph Fiennes, El menú

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Todo a la vez en todas partes

Dolly De Leon, El triángulo de la tristeza

Carey Mulligan, Al descubierto

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan, Almas en pena de Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Ke Huy Quan, Todo a la vez en todas partes

Eddie Redmayne, El ángel de la muerte

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

El gato con botas: El último deseo

Red

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente (Germany)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Belgium)

Decision to Leave (South Korea)

RRR (India)

Mejor banda sonora original

Carter Burwell, Almas en pena de Inisherin

Alexandre Desplat, Pinocho de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir, Ellas hablan

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, Los Fabelman

Mejor canción

«Carolina,» Taylor Swift (La chica salvaje)

«Ciao Papa,» Alexandre Desplat, Guillermo del Toro, Roeban Katz (Pinocho de Guillermo del Toro)

«Hold My Hand,» Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice (Top Gun: Maverick)

«Lift Me Up,» Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson (Black Panther: Wakanda Forever)

«Naatu Naatu,» Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor serie de televisión (drama)

Better Call Saul

The Crown

La casa del dragón

Ozark

Separación (Severance)

Mejor serie de televisión (musical o comedia)

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Miércoles

Mejor actriz de televisión (drama)

Emma D'Arcy, La casa del dragón

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

Mejor actor de televisión (drama)

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Separación (Severance)

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Quinta Brunson, Colegio Abbott

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio

Jenna Ortega, Miércoles

Jean Smart, Hacks

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio

Martin Short, Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz de reparto de televisión

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Colegio Abbott

Sheryl Lee Ralph, Colegio Abbott

Mejor actor de reparto de televisión

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Separación (Severance)

Tyler James Williams, Colegio Abbott

Henry Winkler, Barry

Mejor miniserie o película para televisión

Encerrado con el diablo

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

Pam & Tommy

The White Lotus

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Jessica Chastain, George & Tammy

Julia Garner, ¿Quién es Anna?

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Taron Egerton, Encerrado con el diablo

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Por mandato del cielo

Evan Peters, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Mejor actriz de reparto en televisión

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman está en apuros

Daisy Edgar-Jones, Por mandato del cielo

Niecy Nash, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Aubrey Plaza, The White Lotus

Mejor actor de reparto en televisión

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, El paciente

Paul Walter Hauser, Encerrado con el diablo

Richard Jenkins, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Seth Rogen, Pam & Tommy