Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 22 de septiembre de 2025
La actriz Angelina Jolie en el Festival de San Sebastián. EP

Angelina Jolie: «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. No me arrepiento»

La actriz alerta sobre «estos tiempos difíciles» y habla del cáncer que ha marcado a su familia en la presentación de 'Couture' en San Sebastián

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025

Angelina Jolie (Los Ángeles, 50 años) es la mayor estrella que pisa este año San Sebastián. No recibe el premio Donostia, como Jennifer Lawrence, pero ... su nivel de popularidad es incomparable: todo el mundo conoce a la Jolie. La actriz, cuya visita se anunció horas antes del arranque del Festival, apenas pasará un día en San Sebastián, ciudad que nunca había visitado antes. Sin embargo, sí que estuvo en Bilbao en 2007, cuando ella y Brad Pitt, por entonces felizmente casados, se perdieron tras visitar el Guggenheim y acabaron preguntando a un barrendero, que se hizo una foto con ellos para inmortalizar el encuentro.

