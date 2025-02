'La acompañante': comedia negra rojo sangre

De vez en cuando hay sorpresas en la taquilla. Películas modestas, generalmente de género, se cuelan en la lista de lo más visto en las salas de cine con buenos índices de recaudación. Aguantan varias semanas en la cartelera, sin una gran campaña de promoción ... detrás. 'La acompañante', una comedia disfrazada de thriller con trazas de horror y ciencia-ficción de andar por casa, con un agradecido sentido del humor, negro por momentos, ha conseguido figurar en los primeros puestos del ranking desde su estreno el pasado viernes, compitiendo con el fenómeno 'The Brutalist' y algunos títulos nominados a los Premios Oscar. También se ha hecho con cifras reseñables 'Mikaela', con un Antonio Resines convertido en el Liam Neeson español de la mano de Daniel Calparsoro. Éxitos rentables, bienvenidos, que oxigenan el circuito de exhibición presencial, de cuyo funcionamiento todavía dependen muchas producciones, aunque nos quieran vender el auge de las plataformas en streaming como la panacea universal del medio audiovisual.

'La acompañante' es un eficaz divertimento al que merece la pena acercarse sin saber de qué va la historia, algo prácticamente imposible en la era de la (caótica) información. Por la sinopsis sabemos que se trata de un relato poco original: un grupo de jóvenes en celo se juntan en un casoplón junto a un lago, pero el fin de semana de ensueño acaba siendo otra cosa. Si nos sentamos en la butaca conociendo únicamente esta información, el espectáculo gana enteros, ya que hay un plot twist, léase un cambio radical en la trama, un salto argumental, que es mejor no conocer de antemano para disfrutar con garantías de una sorpresa que los más avispados pueden intuir en los primeros pasos del metraje gracias a algunas pistas que ofrecen los diálogos entre los diferentes personajes.

El filme, escrito y dirigido por Drew Hancock ('My Dead Ex'), puede entenderse como un capítulo extendido de series de culto como 'The Twilight Zone' o 'Black Mirror'. Transita por similar senda, pero logra labrarse un carácter propio con el aval del excelente trabajo de su protagonista, la joven actriz Sophie Thatcher, a la que hemos podido ver recientemente en la aplaudida 'Heretic', además de ser una de las componentes de la recomendable serie 'Yellowjackets', que pronto estrena nueva temporada. Le da la réplica Jack Quaid, popularizado gracias a su trabajo en 'The Boys', poniendo cara de tonto en la piel del insoportable Hughie.

Con una violencia medida, granguiñolesca y exagerada sin llegar a epatar, 'La acompañante' se gana el interés del público gracias a un plantel inspirado, giros no siempre intuibles, efectos controlados y un concepto de diversión, a ratos infantil para bien -no hay que tomarse el show en serio-, que puede gozar de varias lecturas. Algunas escenas, sobre todo en el tramo final, se despachan a gusto sobre un tema de triste actualidad, el maltrato, retratando a un violento macho alfa, retorcido y tramposo. Un villano ridículo, completamente imbécil. Aunque el tráiler puede llevar a engaño, no hay terror y apenas suspense, no está en la línea de 'M3gan', aunque la obra de Hancock, con destellos de ingenio, cuente con puntos en común -hasta aquí llega el posible spoiler, esquivado a conciencia desde el principio del presente texto-. En el fondo, pasar por taquilla para ver esta película, «muy de Sitges» como se suele decir en los círculos cinéfagos, haciendo referencia al conocido festival dedicado al cine fantástico y de terror, es como devorar un desvergonzado tebeo de ciencia-ficción de los años 80.