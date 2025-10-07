Han estrenado sin avisar, no vaya a ser que la vea demasiada gente, la última película de Shane Black. Es lo que hacen, incomprensiblemente, muchas ... plataformas, en este caso Prime Video, quien se lleva la palma en el 'ranking' de nula promoción con algunos títulos inéditos en los cuales se dejan una panoja. 'Juego sucio' no ha costado poco. Más bien mucho. Para empezar, la protagoniza Mark Wahlberg y hay un montón de escenarios y efectos visuales, algo patateros, en un rosario de intrépidas escenas de acción.

No es un problema a la hora de disfrutar del espectáculo. Basada en 'Parker', el criminal superstar que encabeza las novelas de Donald E. Westlake -no se pierdan tampoco los cómics-, la película resulta un soplo de aires fresco en el menú del brazo audiovisual de Amazon, a pesar de que se pierde ligeramente en el tono. No han rematado el CGI, quizás porque han tenido claro desde el principio que la propuesta no iba a lucir en pantalla grande, pero damos fe en estas líneas de que visitan las salas de cine obras bastante menos interesantes y peor acabadas, entre ellas alguna de Marvel.

Shane Black, guionista de 'Arma letal' y 'El último boy scout', clásicos del cine de acción, y director de la estimable obra de culto 'Kiss Kiss Bang Bang', recogió el testigo de Jon Favreau en la saga 'Iron Man' y firmó un singular reboot de 'Depredador'. Con 'Dos buenos tipos' dejó claro que le encantan las películas de colegas, léase buddy-movies, donde una pareja antagónica es la protagonista, generalmente dos sujetos con un nivel de inteligencia dispar, entre la perspicacia y el atolondramiento, como ocurre en la entretenida 'Juego sucio', con un robo mastodóntico como base de una narración con una duración excesiva que nubla algunas ingeniosas secuencias.