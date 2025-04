Lo habitual

Cada vez resulta más irrisorio escuchar que «las nuevas generaciones no ven la tele», cuando la devoran igualmente en otros dispositivos

Los concursantes de 'Tu cara me suena'.

Cada vez resulta más normal abrir una plataforma en 'streaming' y encontrarte en el menú de portada algún 'reality' de manual o la retransmisión de ... un deporte en directo. Programas televisivos al uso, formatos de toda la vida, también se asoman en la oferta inmediata bajo demanda, por no hablar del fenómeno true crime que invade los tops de la semana. No dejan de ser documentales de toda la vida que explotan el sensacionalismo y la tragedia, aunque no salga Nieves Herrero.

Este lunes entré en Disney + para sufrir con el último capítulo de 'Daredevil: Born Again' -está siendo un bluff de escándalo- y me topé con 'Tu cara me suena'. Lo que leen. La temporada 12 de este pomposo concurso musical está disponible 'online' para el deleite de sus seguidores. Prometen lanzar una entrega cada sábado, tras su paso por Antena 3 el día anterior. La puesta de largo del 'talent show' hizo un 24.1% de audiencia, una llamativa cifra que confirma, por enésima vez, atendiendo a las cuotas de pantalla, que el espectador medio consume lo mismo de siempre. Insistimos, al público mayoritario le gusta lo de toda la vida, convenientemente disfrazado. Cada vez resulta más irrisorio escuchar que «las nuevas generaciones no ven la tele», cuando la devoran igualmente en otros dispositivos. Es lo único que cambia: la tablet, el móvil o el ordenador sustituyen al televisor del salón, pero el contenido no difiere en espíritu. Cierto es que la chavalada le da a TikTok como si no hubiera un mañana, para ver a gente salseando como en 'Sálvame', tutoriales de nutricionismo y manuales de cocina, como en la parrilla lineal por las mañanas, y 'Videos de primera' a mansalva. Hasta se ven series fragmentadas y resumidas en piezas con final explicado. Las nuevas y viejas generaciones ven lo de siempre. Hay que decirlo más.

