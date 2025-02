El pasado viernes se estrenaba a todo trapo en la cartelera la nueva película del Capitán América, copando 340 pantallas en nuestras salas. El mismo ... día veía la luz 'El abismo secreto', directamente bajo demanda. A pesar de estar por encima de la última entrega de la factoría Marvel -un filme con muchos problemas-, Apple TV no ha querido, o no ha necesitado, como ocurriera con 'Wolfs' o 'Los instigadores', lanzar una película con posibilidades comerciales en el circuito de exhibición tradicional. Una pena, porque esta propuesta firmada por Scott Derrickson, quien dirigiera 'Dr. Strange (Doctor Extraño)' y títulos de terror de culto como 'Sinister' o 'Black Phone', pide a gritos una proyección a la vieja usanza, como reivindica Vicente Monroy en un recomendable ensayo que acaba de llegar a las librerías: 'Breve historia de la oscuridad. Una defensa de las salas de cine en la era del streaming'.

'El abismo secreto' tiene que verse en casa, no queda otra, con el volumen a tope y las luces bien apagadas para poder disfrutar con el espectáculo, grandilocuente por momentos. Protagonizan el filme dos actores jóvenes, Miles Teller y Anya Taylor-Joy, cuyos ojos de personaje manga hipnotizan. Este estreno inédito responde a una fórmula de actualidad: es una película hecha de muchas películas. No es difícil encontrar referencias a otras obras de género como 'Amanecer de los muertos', 'Aniquilación', 'La gran muralla', 'La cosa' o 'The Last of Us', por citar algunos guiños evidentes. Hay romance, acción y horror en un relato oscuro, hasta el punto de que hay que controlar bien el brillo de la televisión. Dos expertos francotiradores, cada uno situado en un borde de un negro abismo, deben evitar que unas extrañas criaturas salgan de la gigantesca fosa. Diversión asegurada, en pantalla menor.