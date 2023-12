Tanto tiempo criticando lo que nadie había visto, y ahora, que ya se puede ver, todos callan. Me refiero a la entrevista de Jordi Évole al etarra Josu Ternera

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Tanto tiempo criticando lo que nadie había visto, y ahora, que ya se puede ver, todos callan. Me refiero a la entrevista de Jordi Évole al etarra Josu Ternera. 'No me llame Ternera' es el título del programa que ya está en Netflix, algo que ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión