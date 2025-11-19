Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 20 de noviembre de 2025
Carlos Arias Navarro da a los españoles la notcia de la muerte de Franco. R. C.

Aquel 20 de noviembre

Crítica de televisión ·

Así que vamos a hablar de Franco, ¿o es que ustedes esperaban para hoy la crítica de alguna serie coreana?

Boquerini

Boquerini

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:18

Comenta

Estamos a 20 de noviembre y todo el país, periódicos, radios y televisiones, recordando aquel 20-N del 75, que quienes lo vivimos permanecerá siempre ... en nuestro recuerdo, hora a hora. Así que vamos a hablar de Franco, ¿o es que ustedes esperaban para hoy la crítica de alguna serie coreana? La televisión no emitía por las mañanas. Las radios sufrían una censura feroz, no podían dar noticias y estaban obligadas a conectar con Radio Nacional a las 14:30 y a las diez de la noche para dar el famoso 'parte', un eterno vestigio de la guerra civil.

