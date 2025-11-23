Llevábamos bastantes semanas hablando de ella sin haberla visto, y ahora, por fin, ya la tenemos en Movistar Plus+. Es la 'Anatomía de un instante', ... la adaptación ficcionada de la novela homónima de Javier Cercas. 'Anatomía' recoge la preparación y el golpe del 23-F, a través de los tres parlamentarios que fueron sacados de la sala, Gutiérrez Mellado y Carrillo juntos en un despacho, y Suárez en otro, solo. Y también de Tejero, el golpista. Cada uno tiene un capítulo. A partir de aquí veamos las carencias y los aciertos.

La gran carencia está en el pueblo español, con una inmensa mayoría que deseaba el cambio cuanto antes. Y cómo empujaba la ciudadanía era muy importante. Tampoco se habla de la trama civil golpista, la menos conocida, nunca investigada suficientemente, y que tenía importancia. En las imágenes se ve alguna vez a un civil en las reuniones golpistas, parecido al señor García Carrés. Y ahí lo deja.

Pero se sigue sin conocer el papel de algunos medios de comunicación. Se sabe que TVE y RNE estuvieron ocupadas militarmente y no pudieron emitir informativos (con la excepción de La 2, que sí emitió 'Redacción de noche'), de la SER que transmitió todo, y de los principales diarios. Pero ¿y las demás radios? ¿Y los diarios como El Alcázar abiertamente golpista? Entre los aciertos que son muchos, está la divulgación de los hechos, porque hay nuevas generaciones que los desconocen. También la desmitificación de los artífices de la transición, todos con sus pros y sus contras, mostrando cómo la democracia se abría paso por encima de algunos de sus artífices. Por supuesto la ambientación y la elección de un reparto que pudiera parecer imposible, pero que funciona perfectamente. Una serie imprescindible.