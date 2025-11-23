Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Crítica de televisión

El golpe

Llevábamos bastantes semanas hablando de ella sin haberla visto, y ahora, por fin, ya la tenemos en Movistar Plus+

Boquerini .

Boquerini .

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:02

Comenta

Llevábamos bastantes semanas hablando de ella sin haberla visto, y ahora, por fin, ya la tenemos en Movistar Plus+. Es la 'Anatomía de un instante', ... la adaptación ficcionada de la novela homónima de Javier Cercas. 'Anatomía' recoge la preparación y el golpe del 23-F, a través de los tres parlamentarios que fueron sacados de la sala, Gutiérrez Mellado y Carrillo juntos en un despacho, y Suárez en otro, solo. Y también de Tejero, el golpista. Cada uno tiene un capítulo. A partir de aquí veamos las carencias y los aciertos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  3. 3 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  4. 4 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  5. 5 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  6. 6 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  7. 7 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  8. 8 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  9. 9 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  10. 10 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El golpe

El golpe