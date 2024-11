Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Alguien tenía que decirlo. Ahora que ha finalizado la serie 'Las abogadas' es necesario puntualizar que no todo es real. Y no me refiero a los personajes, sino a la ambientación, al clima social y el tristemente célebre Tribunal de Orden Público. Vayamos por partes ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión