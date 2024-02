La baronesa Thyssen ficha por Netflix

La baronesa Thyssen relatará su vida en una serie documental producida por Komodo Studio para Netflix. El anuncio esta mañana fue la guinda al pastel de la presentación de los contenidos que la plataforma ha preparado para 2024.

Mientras las decenas de periodistas sacaban sus teléfonos móviles para no perderse ni una imagen del último anuncio de la compañía, el director de Contenidos de No Ficción para España y Portugal, Alvaro Díaz, subía al pequeño escenario habilitado en una de las salas del Colegio de Ingenieros de Madrid. «Cuando alguien tiene una vida única, inigualable y casi inverosímil en muchos momentos, se suele decir que tiene una vida de película, pero eso va a cambiar y si lo hacemos bien se dirá a partir de ahora es que tiene una vida de serie documental. ¡Mejor que nadie lo cuenta ella, la baronesa Thyssen!», exclamó.

Carmen Cervera (Barcelona, 80 años) irrumpió en escena muy sonriente, dando gracias a los presentes. «Creo que es el momento de contar mi vida desde el principio, que es como lo vamos a hacer y Netflix es lo más importante que hay en el mundo audiovisual, así que me siento muy orgullosa de que hayáis pensado en mí y yo lo voy a hacer con muchísima ilusión», dijo Cervera al respecto de esta serie documental producida por Komodo Studio, los responsables de 'Soy Georgina', uno de los grandes éxitos de la plataforma, que este año estrenará su tercera temporada.

No hubo imágenes ni fotografías de esta nueva producción, pero los responsables del servicio de vídeo bajo demanda aseguran que «hay muchos aspectos de la vida de la baronesa que se van a descubrir ahora». Preguntada por qué tipo de historias van a poder verse en el documental, Cervera «saldrán en su momento, no se pueden contar antes, si no no hay sorpresa», dijo divertida.

Para entonces la compañía había dado cuenta de muchos de los contenidos que irá sirviendo a lo largo del año, entre series, películas y documentales como la segunda temporada de 'Machos alfa', 'The Gentleman' de Guy Ritchie, 'Mano de hierro', 'El problema de los tres cuerpos', 'El caso Asunta', 'Respira', Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' o '1992' de Álex de la Iglesia.

Pero fueron precisamente los nuevos proyectos sin fecha de estreno los que más llamaron la atención. Así, Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, mostraron la primera imagen de 'Superstar', la serie creada por Nacho Vigalondo y producida por el dúo que el viernes pasado triunfó en los Feroz con 'La Mesías'.

En ella se puede ver en primer término a Ingrid García-Jonsson vestida como Tamara / Yurena. Detrás aparecen Julián Villagrán como Arlequín, Natalia de Molina como Loly Álvarez, Secun de la Rosa como Leonardo Dantés, Peón Nieto como Toni Genil y Carlos Areces como Paco Porras. La novedad en torno al elenco es que Rocío Ibáñez, una de las protagonistas de 'Espíritu sagrado', hará de Margarita Seisdedos, la madre de Tamara, que llevaba un ladrillo en el bolso para arrear a quienes ridiculizaban a su hija.

'Superstar' contará la historia de Tamara desde sus inicios artísticos hasta el fenómeno que supuso 'No cambié' a principios del 2000. Contaba Ambrossi esta mañana que Tamara es un personaje «supercontradictorio que refleja muy bien muchas cosas que a Javi y a mí nos interesan, esta idea de la televisión como arma de doble filo, que te eleva y te tira. Y luego lo que tiene Tamara es que es una antiheroína que representa un poco el triunfo de los 'outcast', ese fallo del sistema en los 2000 en la que de repente un grupo de personas que no estaban llamadas a ser famosas, que no encajaban, consiguieron ser estrellas de una forma muy rápida y muy salvaje y eso es lo que emociona».

«Es que fue un momento salvaje de la televisión y de España», corroboraba a su lado Calvo. «Ahora hay mucho biopic que dulcifica la historia y que habla de los personajes como héroes y queríamos hacer un biopic salvaje y loco, como 'Yo, Tonia'. Fue el principio de toda la televisión que vino después y el momento en que nació todo, sin reglas», resume Calvo. En este sentido, la ficción contará «cómo ese salvajismo impactó en sus vidas, cómo eso lo pagas, como lo arrastras a las relaciones familiares... Eso sí, cuando hemos hablado con las personas reales que inspiran esta historia te dicen, que sí, que vale se reían de ellos, pero que lo vivieron y que fueron los protagonistas. Loli Álvarez nos contaba el otro día que fue el momento más bonito de su vida», relata Ambrossi.

La serie conjugará esos momentos más oscuros con otros mucho más luminosos y divertidos, con música y mucha televisión, y también ciertas dosis de surrealismo. «Es una serie que tiene mucha fantasía y fábula, que se utiliza para intentar comprender el alma y la psique de los personajes», comenta Calvo.

Un 'remake' de 'Mi querida señorita'

No fue el único anuncio que realizaron los Javis durante la presentación de Netflix, pues ambos producirán el 'remake' de 'Mi querida señorita', la película que Jaime de Armiñán dirigió en 1972 y que protagonizó José Luis López Vázquez, nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa en 1973. Mariano Barroso, director de contenido del área de Películas para España y Portugal, explicó que «esta es la primera de un lote de películas que anunciarémos pronto y es una declaración de principios». Al respecto, Calvo explicó que llevaban tiempo queriendo revisitar algún clásico para hacerlo actual. «Nos fascina 'Mi querida señorita' y es muy curioso que en los setenta se habla mucho de género y luego se deja de hablar, pero hay películas que son muy pioneras tratando temas y que los trataban con la información y la sensibilidad que se tenía en la época, pero había algo, una declaración de intenciones de investigar y de hablar sobre ciertos temas que después no se da tanto. Y esta fue la primera», explicaba Calvo.

«No es tanto un 'remake' como una adaptación», ahondaba Ambrossi. «Es una película icónica e inolvidable, pero el tiempo ha cambiado y creo que ahora es momento de revisitar y llenar esos vacíos que tiene la peli. El cambio que hace el personaje protagonista no lo explica nadie, y yo creo que es un momento que hay que llenar de contenido, o los conflictos de identidad, que en la original están un poco simplificados. Es un buen momento para revisitar esta historia, una historia de identidad de género y de amor maravillosa y mainstream. El reto creativo es hasta dónde se puede actualizar sin perder la esencia», apuntaba.