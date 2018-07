Tráfico de personas, placer y negocio

No sé qué clase de trabajadoras sexuales habrá en ese club, o en cualquiera de los muchos que frecuentan los hombres –sus grandes clientes, aquí no hay sexismo–. Pero segurísimo que en todos y cada uno de ellos habrá alguna historia de explotación, de provecho de unos sobre mujeres –y menores– procedentes de entornos sociales, familiares y económicos necesitados.

Pagar por tener sexo es formar parte de la maquinaria que sustenta la trata de personas

Pero ya si uno mete en internet las palabras prostitución y España, los resultados son para llorar. Resulta que España lidera el consumo de prostitución de la Unión Europea –un 39% de los hombres españoles admite haber pagado por sexo en el último año–, lo que lleva a otros datos; como que aquí mismo se está traficando con total impunidad con mujeres y niñas, se las está explotando sexual y laboralmente, se las está ninguneando, invisibilizando, pisando sus derechos, quitando todo resquicio de dignidad, amordazando su libertad. En su inmensa mayoría los puteros no consideran que pagar por tener sexo es una forma más de violencia. Pero es así, es formar parte de la interminable maquinaria que sustenta la trata de personas, las mafias, la explotación sexual, la violencia de género, las violaciones y otros muchos más delitos. Pagar por tener sexo es la forma más baja que puede utilizar alguien para obtener un rato de placer. Y es que entras como cliente y sales como cómplice; sin clientes no hay trata; sin puteros no hay mujeres explotadas.