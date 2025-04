Tender puentes con la diplomacia cultural

José Segura Clavell Director general de Casa África Sábado, 12 de abril 2025, 10:32 Comenta Compartir

Hoy he querido utilizar mi espacio semanal en los medios de comunicación para poner en valor y visibilizar la enorme labor que nuestra institución realiza en el ámbito de la diplomacia cultural. Somos un puente esencial entre África y España, promoviendo el entendimiento mutuo y el enriquecimiento cultural. La cultura, en todas sus formas, es una herramienta poderosa para acercar a los pueblos, y en Casa África, creemos firmemente en su capacidad para transformar sociedades y fortalecer relaciones.

A través de nuestras diversas iniciativas culturales, no solo en nuestra sede, sino también en todo el territorio español y en numerosos países africanos, hemos logrado crear espacios de diálogo y colaboración. Estas acciones culturales, que incluyen exposiciones, música, cine, danza, literatura, conferencias y programas educativos, son fundamentales para fomentar el conocimiento y el respeto entre nuestras comunidades. La cultura actúa como un «soft power», una fuerza suave que influye y persuade, creando vínculos duraderos y promoviendo la paz y la cooperación.

En un mundo cada vez más interconectado, la diplomacia cultural de Casa África es más relevante que nunca. Nos esforzamos por ser un referente en la promoción de la diversidad cultural y en la construcción de puentes que nos permitan conocernos mejor y trabajar juntos hacia un futuro más inclusivo y armonioso.

La semana pasada presentamos en Jerez de la Frontera una nueva acción en el ámbito de la música, herramienta universal de entendimiento que ocupa un papel destacado en nuestra programación. FlamencoGen, una idea pionera de la productora cultural BUNJI BURAKI, nace con el propósito de mostrar la influencia africana en el flamenco, generando una fusión explosiva de ritmos. Esta primera edición se ha coorganizado con los Centros Culturales de España en Bata y Malabo. Durante una semana, cuatro artistas ecuatoguineanos y cuatro artistas españoles cooperaron para deleitarlos con un gran espectáculo que se presentó el pasado 4 de abril en la Sala Compañía de Jerez de la Frontera.

La segunda parte de FlamencoGen continuará en Guinea Ecuatorial en octubre, donde seguirá la residencia artística y concluirá con dos grandes conciertos en los Centros Culturales de España en Bata y Malabo. Un gran proyecto de ida y vuelta necesario para fortalecer el diálogo cultural entre ambos países.

Esta iniciativa surge para alternarla bianualmente con otro gran proyecto musical, Vis a Vis, del que ya he escrito en ocasiones y que se puso en marcha en 2010 con dos grandes objetivos: por un lado, fomentar la presencia de la música africana en nuestros festivales y, por otro lado, apoyar la industria musical en África. Un proyecto muy ambicioso que pone en contacto a productores españoles y músicos africanos y que, desde que arrancó en Senegal, también se ha desarrollado en Cabo Verde, Etiopía, Sudáfrica, Tanzania, Costa de Marfil, Angola, Guinea Ecuatorial, Ghana y Nigeria. Actualmente estamos comenzando con conversaciones para que, en 2026, se pueda organizar en Mali.

Una de las señas de identidad de nuestra institución la constituye la centena de exposiciones que hemos organizado en nuestra sede y en otros espacios a través de acuerdos de colaboración. En 2007 esta institución abrió sus puertas con una exposición, 'África Plural 3+3', que fue parte de los actos de inauguración de la Casa. Se trataba de un diálogo de tres artistas africanos de la diáspora y otros tres que, en aquel momento, estaban en el continente y fui testigo de la iniciativa como delegado del Gobierno en Canarias y uno de los impulsores de la institución. No es posible glosar todas estas exposiciones en este espacio, pero me gustaría resaltar 'Mbini, cazadores de imágenes', con la que pusimos en valor la relación histórica entre Guinea Ecuatorial y España; 'Mujeres del Congo, el camino de la esperanza', con la que denunciamos la violencia sexual que han sufrido mujeres de RD del Congo de la mano de la Premio Nacional de Fotografía Isabel Muñoz, o 'La herencia del bogolanfini. El legado de las Mujeres de Mali'. En esta participó la artista Irene López de Castro, que también es la protagonista de 'Tombuctú es nombre de mujer', la muestra pictórica que ahora se puede visitar en Casa África hasta el 2 de mayo y que se enmarca dentro de nuestras acciones de género. Reflexionamos sobre las consecuencias del cambio climático en África de la mano de la exposición 'A la sombra de las Acacias', de Marta Moreiras, y sobre la recuperación del territorio degradado con 'Akouedo', de Paula Anta, entre otras muchas exposiciones que han tenido impacto nacional e internacional. Etc.

El cine es una herramienta fundamental para mostrar las realidades sociales, culturales, políticas y económicas del continente. Por ello, nuestra Muestra de Cine ya se ha consolidado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, además de nuestra estrecha colaboración con el Festival de Cine de Tarifa - Tánger, marco donde tenemos nuestro propio premio. También es fundamental nuestro programa 'Letras Africanas', espacio que nos permite presentar las voces de los escritores africanos más contemporáneos al público de diferentes ferias del libro y otras iniciativas en todo el territorio español.

Nuestro acercamiento cultural al continente africano no se 'limita' a las artes visuales, la música, la danza o la literatura: también discurre por las vías de la gastronomía, los debates y las expresiones culturales quizás más vivenciales y menos formales. Así lo entendemos también en Casa África, cuando abrimos nuestro patio a las africanas y los africanos que viven entre nosotros y lo utilizamos como punto de encuentro entre las diferentes comunidades que habitan nuestra ciudad y que pueden conocerse y reconocerse a través de estas expresiones culturales. Esto es evidente en iniciativas como la celebración de la independencia de Senegal que acogimos el fin de semana pasado, en la que nuestro vecindario se relacionó alrededor de charlas, platos de thiebou dienne y sabar. Una experiencia que regresará al patio y a otros escenarios, a lo grande, durante el mes de mayo, con África Vive, nuestro programa para celebrar el Día de África, el día 25. Les ruego que estén atentos a nuestros canales de comunicación y a los medios, porque estamos preparando un programa, como siempre, variado y extenso, que llevará la fiesta, el conocimiento mutuo y la cultura a diferentes espacios y en el que ponemos un mimo y un cariño especial año tras año.

Para finalizar, quisiera recordarles la importancia capital del sector académico y de la educación, sobre todo pública, en todas sus vertientes. La universidad es un pilar y laboratorio de nuestras sociedades, que trabaja para presentar soluciones a los dilemas a los que nos enfrentamos, para mejorar nuestras vidas y para hacer más habitable el mundo.

La labor de Casa África de acercamiento entre nuestros pueblos y los pueblos africanos arranca, en muchas ocasiones, en las propias aulas de nuestros colegios e institutos, con un trabajo de base que se apoya en nuestro proyecto 'Enseñar África', sobre el que ya he escrito en ocasiones anteriores.

Se trata de una iniciativa pedagógica que surgió ante la evidencia del escaso conocimiento sobre África por parte de los adolescentes españoles, tras la realización de estudios previos sobre las percepciones del alumnado de Secundaria acerca de África y sobre la presencia de África en los manuales escolares. Desarrollado mediante la colaboración entre Casa África, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Gobierno de Canarias, ha contado con el apoyo de socios y amigos como Binter, la Fundación Ramón Areces, la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), además de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal).

No me canso de elogiar la idea en sí y sus resultados, con 20.000 alumnos y 900 profesores enrolados en esta iniciativa solo en este curso académico, porque creo que puede resaltar especialmente en el conjunto del legado de la institución que es Casa África. Como todo lo que hacemos, pretende facilitar un acercamiento y contribuir a acabar con siglos de incomprensión, estereotipos y narrativas inexactas sobre el continente africano. A través de una unidad didáctica y su apropiación por el alumnado y el profesorado, crea conexiones y logra que nos reconozcamos en nuestros vecinos africanos, tendiendo puentes que la diplomacia cultural logra construir de manera efectiva. Además, y en el marco del Proceso de Rabat, con motivo de la nueva presidencia que asume Nigeria de la iniciativa, se presentará en la Reunión Temática que lleva por título 'Juventud, educación e innovación: impulsando el futuro de la inmigración', los días 13 y 14 de mayo en Abuya.

Si conocemos, amamos, y en Casa África somos conscientes de que el conocimiento a través de la cultura es de los más eficaces, satisfactorios y significativos. Tenemos la certeza de que la cultura mueve el mundo y provoca cambios positivos. Por eso, la cultura está en el ADN de Casa África.