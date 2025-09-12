Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025
Turistas a bordo, residentes al borde

Como si vivir en Canarias fuera adaptarse a la incomodidad permanente, al ruido, al sobrecoste y a la resignación

Saúl Alberola

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:23

Este verano me fijado más de la cuenta en los coches de alquiler. Puede que sea deformación profesional, o que la sensibilidad esté un poco ... más agudizada tras meses de debate sobre el modelo turístico, pero juro que había momentos en los que me parecía estar en una convención de un rent a car. Uno detrás de otro. Logo tras logo en la trasera. Como si en lugar de estar en mi tierra, estuviera atravesando una zona franca del transporte vacacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

