Hay manos blandas, frías y sudorosas como un bloque de mantequilla, y manos duras, ásperas, llenas de callos

Rosa Palo

Rosa Palo

Martes, 14 de octubre 2025, 23:13

Comenta

Una tarde, a la entrada de un sarao, me presentaron a un concejal de cultura. Ante mi sorpresa, el buen hombre se inclinó y me ... besó la mano. Tal exceso de cortesía me dejó traspuesta, que ni calvo ni con tres pelucas, ni tirarse a lo pavo a besarte en plan colega ni un saludo tan extemporáneo. Un mero apretón de manos hubiera bastado.

