Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 18 de octubre de 2025
Un agente de la Guardia Civil, en las oficinas de la Unidad Central Operativa. Efe

Resonancias

A la última ·

Las de lo UCO lo hacen: cuando hay un dolor sospechoso en la columna vertebral de la política, la examinan de arriba abajo y buscan lo que no se ve, pero se adivina, hasta que dan con ello

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:13

Comenta

No quiero aburrirles con mi estado de salud, que quien más y quien menos arrastra sus achaques y sus plepas, pero tengo las lumbares hechas ... mixtos. Lo resume bien Luis Prado cuando canta «un dolor al sentarme, otro al levantarme / no puedo agacharme, ya ves», y lo constata la resonancia que me hice la semana pasada. Me taparon con una mantita, me dieron unos tapones para los oídos, me dijeron que me tranquilizara, me puse aún más nerviosa y me encerraron en una cámara estrechísima durante doce minutos que a mí, claustrofóbica perdida, se me hicieron eternos.

