A la última

Maremoto Flores

Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima

Rosa Palo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:02

Como he descubierto que no soy mejor persona por leer, no me he leído las memorias de Mar Flores. Tampoco me hace falta: primero, por ... la turra que están dando con el tema; segundo, porque me acuerdo perfectamente de las famosísimas portadas, de las fotos, de los líos, de los dimes y diretes. También de los insultos, más o menos barrocos, de periodistas y columnistas. Y de los comentarios de mi abuela, que convertían a Jesús Mariñas en una hermana de la caridad. Supongo que, de tener una columna por aquel entonces, servidora hubiera escrito lo mismo: cómo dejar escapar la posibilidad de volcar todos nuestros odios intestinos sobre una tipa ambiciosa, una trepa, una gataperra de manual, una Mesalina de barrio, una lianta. Ahora, con los años y con el aprendizaje, las cosas se ven de otra manera, y resulta que la villana, en el fondo, que no en la forma, era una víctima. De ella misma, de los hombres que la rodearon y de los hombros ajenos que la auparon hasta el candelabro, Mazagatos 'dixit'.

Espacios grises

