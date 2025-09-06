Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de septiembre de 2025
María Pombo junto a Pablo Castellano Efe

Librerías sin libros

A la última ·

Las familias normales y corrientes no leen: más de un tercio de los españoles no lo hacen nunca

Rosa Palo

Rosa Palo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:00

Cuando al padre del cineasta Guillermo del Toro le tocó la lotería, se mudó a una casa más grande. Cuando a María Pombo le tocó ... la otra lotería, la de convertirse en una 'influencer' con más de tres millones de seguidores, también se compró una casa. La diferencia es que el primero se hizo con una biblioteca fabulosa que el pequeño Guillermo devoró con ansia viva, mientras que la Pombo ha colocado en las estanterías cuatro cachivaches.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  4. 4 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  5. 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  6. 6 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 ¿Son efectivas las cámaras contra la inseguridad? Arenales rebaja los delitos en un 20%
  10. 10 Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Librerías sin libros

Librerías sin libros