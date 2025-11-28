Koldo, 'influencer'

GRWM son las siglas de «Get Ready With Me». Arréglate conmigo, para entendernos. Es lo que ponen las 'influencers' en sus redes cuando se acicalan ... para un evento. O para ir a comprar mitad de cuarto de chóped, que no es caviar todo lo que se ingiere. En fin, que Koldo García, el de la mochila gris, se ha hecho su propio GRWM para ir al trullo con Okdiario. Le quedo eternamente agradecida: yo no sabría qué echarme en la maleta para ingresar en prisión, que la vida te da sorpresas y una nunca puede decir de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre ni este talego no lo piso.

Koldo, además, es 'influencer' motivacional. Que hay que descansar, señala. Que hay que hacer ejercicio físico, recomienda. Abre la mochila y enseña su ropa y sus zapatillas, tan gigantescas que casi necesitan una celda propia. Son con velcro, sin cordones «para que no generen ningún problema a los funcionarios que están en las instalaciones». Qué tío, siempre pendiente de los demás. Tanto que a algunos compañeros de faena los tiene grabados.

No sé cuánto tiempo estará en prisión, pero seguro que le cunde porque Koldo ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios: de machaca a chófer, de chófer a asesor, de asesor a lugarteniente, de lugarteniente a recluso. Se hará rápidamente al ecosistema carcelario y aprenderá a cortar ajo con una hoja de afeitar para preparar albóndigas con tomate, como hacía Paul Sorvino en 'Uno de los nuestros'. Después vendrá el libro, claro, que Sarkozy ha pasado media hora entre rejas y le ha dado para 'El diario de un prisionero'. Bueno, yo no salgo de mi casa y me da para artículo. Cada uno, su cárcel. Y su condena. La mía, cadena perpetua. GRWM para escribir columnas.