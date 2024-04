Insultismo

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

No quiero saber qué opina la gente de mí. Por miedo, claro, que para qué te van a mentar si no es para criticarte. Una, que es cobardica. No como Óscar Puente, que ha encargado a su equipo que recoja todas las columnas de opinión ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión