Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 8 de octubre de 2025
Cayetano Martínez de Irujo EP

Cayetano de cayetanos

A la última ·

El duque de Arjona es el más rancio de todos, tanto como la galleta que te encuentras olvidada en el fondo de la caja a la vuelta de vacaciones

Rosa Palo

Rosa Palo

Martes, 7 de octubre 2025, 23:11

Comenta

No vi la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan porque estaba a otras cosas más importantes, como irme a comer con los ... amigos. Y porque Cayetano da mucha pereza, que también: dentro del rancio abolengo, el duque de Arjona es el más rancio de todos, tanto como la galleta que te encuentras olvidada en el fondo de la caja a la vuelta de vacaciones.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  5. 5 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  6. 6 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  7. 7 Operación Opson XIV: investigan a una empresa de Alicante por vender bananas como plátanos de Canarias
  8. 8

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  9. 9 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina
  10. 10 Un canario ameniza la espera en el aeropuerto de Barajas con una canción de Bad Bunny

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cayetano de cayetanos

Cayetano de cayetanos