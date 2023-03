El Apocalipsis de pasado mañana

No puede ser peor estar sometidos a una raza alienígena que a la propia

Pitita Ridruejo, mística y cardada, declaró en una entrevista que «A mucha gente no le conviene que llegue el Apocalipsis». A mí, por ejemplo: tengo una montaña de plancha que ni el Aconcagua, y no quiero que el fin del mundo me pille con la ropa hecha un gurruño. Si hemos de sufrir la aniquilación total, hagámoslo con elegancia.

Posiblemente, sean unos incompetentes de traje arrugado los que acaben churruscándonos. Lo escribió el 'filósofo de la era atómica', Günther Anders, al afirmar que «Ninguno de nosotros tiene un conocimiento acorde con lo que podría ser una guerra atómica. Lo que significa que, en este campo, nadie es competente, y que el apocalipsis está, por tanto, por esencia, en manos de los incompetentes». Y, ahora mismo, está en manos de unos cuantos. Hay más probabilidades de que eso ocurra que de que lleve razón el 'tiktoker' que ha predicho que, pasado mañana, nos invadirán los extraterrestres y se apoderarán de la humanidad. Mira, prefiero esta opción. No puede ser peor estar sometidos a una raza alienígena que a la propia, la misma que permite que los desheredados de la tierra sean arrasados, constantemente y sin piedad, por los cuatro jinetes; esos viven el Apocalipsis todos los días, con mayúsculas y en negrita. El de los privilegiados, en cambio, se escribe con minúsculas y entre comillas: un ordenador que se rompe, un móvil que se te cae al váter, un jefe que te echa la bronca, unas lentejas que se te pegan a la olla. Nuestro fin del mundo, tan desprovisto de épica, tan pequeño, aburre por cotidiano. Pero, por si acaso pasamos del apocalipsis diminuto al gordo, voy a darle a la plancha como si no hubiera un pasado mañana. Porque, a lo mejor, no lo hay.

