Je vous salue Barbie

En diagonal ·

En un municipio al lado de París se ha suspendido la proyección de 'Barbie'

Rosa Belmonte

Martes, 19 de agosto 2025, 23:00

En 1985 se estrenó 'Je vous salue Marie' en Madrid y se manifestaron casi mil personas. Una, Blas Piñar. Se suspendió alguna sesión y había ... ocho furgones policiales. Además de arrodillamientos al grito de «¡España, católica!», entre los protestantes hubo vivas a la Virgen, a Cristo Rey, a Lefebvre y a Juan XXIII. Juan Pablo II puso de sus partes diciendo que la obra hería profundamente «el sentimiento religioso de los creyentes y el respeto por lo sagrado». Ahora, en un municipio al lado de París se ha suspendido la proyección de 'Barbie'. Unos matones amenazaron con romperlo todo porque la película de Greta Gerwig «denigra la integridad de la mujer y promueve la homosexualidad». Y el alcalde comunista, que no quiso líos, ha sido acusado por la derecha de someterse a «la ideología islamista». Gentuza de ayer y de hoy. De un sitio y de otro. Liberticidas. Pero ¿no será más fácil hacerse homosexual viendo a Cary Grant que a Ryan Reynolds?

