Vivir como un Cerdán

Comenta Compartir

En la cárcel para inmigrantes de Trump hay caimanes, pero si no pretendes escapar (deber de todo prisionero) no los ves. Son más escalofriantes los ... gusanos que incorpora la comida. En España, leo a Mateo Balín la rutina de Santos Cerdán en Soto del Real y me impresiona poco su falta de libertad. Se levanta a las 7.30 (ha visto los encierros en la televisión), a las 8.30 empieza a socializar (está solo en la celda porque hay sitio de sobra), desayuna, a las diez pasea, lee y juega al parchís y a las cartas, come a la una y media, luego descanso, a las cinco, tiempo de gimnasio, paseos por el patio, llamadas, cena y subida a las celdas. Último recuento a las 22.00. Me falta el dato de la temperatura en la celda, pero es preferible este régimen a un hospital. Dejando aparte los procedimientos médicos, de control o de curas, ¿qué me dicen de esas recenas cuando uno está durmiendo? De Cerdán, me inquieta la idea de tener que jugar al parchís.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión