Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Charlie Kirk. REUTERS

Vaya, se les olvidó Kirk

En diagonal ·

Como si el deporte, la democracia o los niños muertos importaran a muchos de los que van salvando honras calderonianas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:20

«España es hoy quien salva el honor de Europa» (Sánchez). A la primera ministra danesa le parece que rinde homenaje a los matones. También ... que el «parlamento callejero» «destruye el deporte y la democracia». Como si el deporte, la democracia o los niños muertos importaran a muchos de los que van salvando honras calderonianas. En los Emmy, Hannah Einbinder ('Hacks') dijo sentir que su obligación como judía era distinguir a los judíos del Estado de Israel.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega a la Policía José el del Buque, investigado por presuntos delitos de narcotráfico
  2. 2 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  4. 4 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  5. 5 Canarias en prealerta: la Aemet mantiene los avisos y desvela el día en que los termómetros llegarán a su máximo
  6. 6 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  7. 7 Los contenedores no dan para más: reboso de basura en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Un operario muere al caer con una excavadora por una ladera en las obras de la carretera Telde%u2013Valsequillo
  9. 9 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vaya, se les olvidó Kirk

Vaya, se les olvidó Kirk