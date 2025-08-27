Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Dúo Dinámico EP

Truhan no lleva tilde

En diagonal ·

El Dúo Dinámico, que acaba de perder a Manuel de la Calva con 88 año

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 26 de agosto 2025, 23:00

No tenía que llegar la pandemia para que 'Resistiré' fuera una canción feliz. Lo fue desde su lanzamiento. La sensación la recordó Almodóvar con el ... final de 'Átame'. La cantaban Victoria Abril, Loles León y Antonio Banderas. Daba un buen rollo que para qué. La autoría era del Dúo Dinámico, que acaba de perder a Manuel de la Calva con 88 años. También eran suyas 'La, la, la', 'Me olvidé de vivir', 'Perdóname', 'Esos ojitos negros', 'Quisiera ser' o 'Mari Carmen'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  2. 2

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  3. 3 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  4. 4 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Majestuosa UD
  7. 7 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  8. 8 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  9. 9 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  10. 10 Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Truhan no lleva tilde

Truhan no lleva tilde