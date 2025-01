Terrorista autodidacta

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

No siendo yo de cuna meneada, me asombro de cómo manejan algunos los cubiertos. De cómo comen. Luego hay una recua de cursis en Instagram (normalmente señoras americanas de mediana edad) dando tutoriales de cómo se come un plátano. O jóvenes catetas pontificando sobre lo ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión