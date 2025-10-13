Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EP

Sonado

En diagonal ·

El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:16

Comenta

El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua. Como Super Mario Bros. Explorar el Reino Champiñón y ... rescatar a la princesa Toadstool del Rey Koopa (o Bowser) es difícil. Con un desplazamiento lateral va evitando peligros en forma de enemigos y pozos con la ayuda de Super Champiñón o Flor de Fuego. La gran diferencia de Mario y Feijóo es que este sólo tiene enemigos. Dentro y fuera. A izquierda y a derecha. Ayuso con su impostura en el aborto. Sánchez y sus ministros con lo que sea, según mercado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  4. 4 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  5. 5 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  6. 6 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  7. 7 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  8. 8 La Dirección General de Policía decidirá sobre el comisario y su episodio ebrio
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 La enfermería pasa factura a la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sonado

Sonado