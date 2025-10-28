Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana. EP

Mazón lleva un año desde la tragedia siendo president

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 28 de octubre 2025, 23:14

Feijóo emplaza a Mazón a dar explicaciones. Da igual cuando leas esto, aunque este martes se dieran como noticia las declaraciones de Feijóo en las ... que pedía esas explicaciones. Si Mazón da explicaciones, hombre. Lo que pasa es que una cada día para que vayamos armando el puzle. Un año después de la tragedia es Vox quien más aprovecha el merecido descrédito político del Gobierno autonómico y del nacional. Al menos en las encuestas.

