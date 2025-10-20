Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ministro de Transportes, Óscar Puente. EFE

En diagonal ·

Al señalarla, el Pentágono ha promocionado la serie 'Reclutas' (Netflix)

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:40

Al señalarla, el Pentágono ha promocionado la serie 'Reclutas' (Netflix). Una ficción donde un esmirriado gay se mete en los Marines. El secretario de prensa ... del Pentágono cree que «las fuerzas armadas estadounidenses están recuperando el espíritu guerrero» y no van a comprometer ese estándar «para satisfacer una agenda ideológica». Transcurre durante la política 'Don't Ask, Don't Tell' (1994-2011). Podías ser gay siempre y cuando no lo dijeras. Tampoco te lo podían preguntar. Pero si te pillaban, te podían echar.

