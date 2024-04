Las representaciones

Paco Rico sostenía que una entrevista es una representación teatral improvisada. La política tiene mucho de representación, quizá no improvisada

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Leí el título que Andrés Trapiello puso a la necrológica de Francisco Rico y me convertí en el meme de esa chica que escupe el café de una carcajada. El título era 'Ni siquiera fumaba'. Yo no he visto a nadie fumar tanto. Además, con ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión