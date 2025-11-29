Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. E. P.

Reírse de Bolaños

En diagonal ·

«Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía». Carcajada. Como si fuera un humorista grabando un especial de Netflix

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

Se han reído del ministro Bolaños. No lo va a hacer sólo Cayetana en las sesiones de control. Han sido jueces en el Congreso Nacional ... de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En un momento de su discurso, dijo: «Ya actúa el Ministerio Fiscal con autonomía». Carcajada. Como si fuera un humorista grabando un especial de Netflix. «Por completo, por completo. Lamento que sonriáis», reaccionó. Eso no era sonreír (reírse un poco o levemente, y sin ruido), era reírse en su cara con ruido. Pero no fue la única que se llevó de la APM (el papanatismo militante dirá que son jueces fachas, conservadores, golpistas incluso).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 La viñeta de Morgan de este sábado 29 de noviembre
  5. 5 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  6. 6 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  7. 7 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  8. 8 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  9. 9 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  10. 10 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Reírse de Bolaños

Reírse de Bolaños