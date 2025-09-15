Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025
R. C.

Hacer lo que quieras

En diagonal ·

El periodismo está en riesgo. Pero también porque lo está el modelo económico

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:01

No sé a la gente, pero ni siquiera a todos los que viven del periodismo les interesa el periodismo. Hay colegas que no leen periódicos. ¡ ... No se los compran los fines de semana! Ni tú, Bruto, hijo mío. Fernando Belzunce publica 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (Ariel). Martin Barron, uno de sus entrevistados, dice que «Si logran debilitar el papel de los periodistas, podrán eliminar la libertad de expresión para todos». El periodismo está en riesgo. Pero también porque lo está el modelo económico. Hay un deber de sexadores en los periodistas. Sobre todo, contar la verdad. Distinguirla de lo otro. Según Hannah Arendt mentir constantemente garantiza que nadie crea en nada. Un pueblo que no puede distinguir la verdad de la mentira tampoco distingue el bien del mal. «Con gente así puedes hacer lo que quieras». Bajo el nivel de filósofa. Según Emilia Landaluce, la persona que no paga por los periódicos no merece que le cuenten la verdad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  3. 3 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  4. 4 El presupuesto de 2026 se perfila con recortes: 28 millones menos de ingresos y 40, de gastos
  5. 5 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  6. 6 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife
  7. 7 De 2 a 29 estudios en seis años: el sector del videojuego se consolida
  8. 8 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable
  9. 9 Un hombre de 38 años herido por una agresión con arma blanca en La Palma
  10. 10 Aprender lo máximo para curar con lo mínimo: «Los gestos son los mismos, nos falta material y personal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hacer lo que quieras

Hacer lo que quieras