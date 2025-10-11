Puente ha dicho algo relevante

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la presentación del plan de inversiones para Renfe.

No voy a generalizar mi experiencia, pero llevo bastantes semanas cogiendo trenes que no han tenido problema alguno. Óscar Puente ha anunciado una inversión de ... 1.000 millones para modernizar los talleres de mantenimiento de Renfe en España, además de nuevos centros logísticos para piezas de parque. «Es la mayor inversión en mantenimiento ferroviario de su historia y uno de los compromisos industriales más relevantes del Gobierno de España en transporte público». El ministro tuitero que se enteró hace dos días de que Cristobalito Gazmoño era un personaje de Toni Leblanc y no algo de Castilla y León, ha anunciado algo relevante. Y lo cierto que, antes del anuncio, mucho habrán hecho con ese mantenimiento descuidado cuando todo va mejor que hace meses. Es lógico que se haga la mayor inversión en mantenimiento ferroviario de la historia cuando la red ferroviaria es la mayor de la historia. Los trenes, como los derechos, no se mantienen solos.

Temas

España

Renfe