El pensador Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias EFE

El pensamiento

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:01

Comenta

Si el surcoreano Byung-Chul Han es uno de los más destacados filósofos del pensamiento contemporáneo es que el pensamiento contemporáneo no está para tirar ... cohetes. En su momento leí 'La sociedad de la transparencia' y 'Por favor, cierra los ojos'. Al final me gusta más cuando cita a alguien que cuando muestra su pensamiento. Tampoco es que tuviera su día en el discurso de los Princesa de Asturias.

