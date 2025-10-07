Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Santiago Abascal, líder de Vox EFE

El original y la copia

En diagonal ·

Cae la fidelidad de los votantes del PP, pero Abascal retiene al 84,5% de los suyos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:09

Comenta

Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, crece cada quince días con 200 nuevos militantes. Por supuesto, los sondeos también le son favorables. Y no ... se nutre solo de voto separatista. En el territorio nacional, Vox también sube. Tendría 20 escaños más. Quita al PP más de un millón de votos. Cae la fidelidad de los votantes del PP, pero Abascal retiene al 84,5% de los suyos. Hay quien dice que el PP es como Vox. Anda ya. Y quien sostiene que el PP es el PSOE cinco minutos después. Tampoco.

