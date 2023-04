El olvido de la ley

El turismo sería un gran invento en la película de Pedro Lazaga. Y no vamos a renunciar al PIB turístico. Pero olvidar un problema semejante en la ley es de no creer

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Si un ascensor huele mal, no entro. Para que cuando salga y entren otros no piensen que he sido yo. También me da vergüenza ir por una acera arrastrando una maleta con ruedas. No porque el 'trolley' sea más cateto que cargar una pesada bolsa ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión