El presidente estadounidense Donald Trump abraza a Erika Kirk. EFE

El odio pregonado

En diagonal ·

Que el odio no tenga la última palabra. Es el lema de un anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:36

Que el odio no tenga la última palabra. Es el lema de un anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ... Dice, en letras más pequeñas, que si has sufrido algún tipo de delito de odio te acerques a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de las sedes judiciales. En el funeral por Charlie Kirk, Donald Trump recordó que Kirk no odiaba a sus oponentes. «Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos», dijo.

El odio pregonado