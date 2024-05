Ya no es que no se busque el mérito, es que se critica buscarlo

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Dice Carmen Iglesias que la calidad de la enseñanza ha bajado en todos los niveles, que no se busca el mérito. Ya no es que no se busque, es que se critica buscarlo. No hay que ir a quien se educa con los métodos de ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión