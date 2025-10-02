Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 2 de octubre de 2025
El tenista francés Gaël Monflis. AFP

Malabares

En diagonal ·

El tenista francés Gaël Monfils anuncia su retirada tras 21 años de carrera. Llegó a ser el nº 6 de la ATP y ganó 13 títulos individuales

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:20

El tenista francés Gaël Monfils anuncia su retirada tras 21 años de carrera. Llegó a ser el nº 6 de la ATP, ganó 13 títulos ... individuales y está a punto de los 40. Carol Thatcher comparó en la BBC (tras la grabación de un programa) al tenista con un 'golliwog', tradicional muñeco negro de trapo. Es clavado. Pero, ya saben, intolerable racismo. Le cayó una buena.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  2. 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  3. 3 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  4. 4 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  5. 5 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  6. 6 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  7. 7 Los dos investigados en el caso Valka abandonan el órgano de control interno de Geursa
  8. 8 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  9. 9 Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas
  10. 10 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 1 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Malabares

Malabares