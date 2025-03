Tras la prepublicación del libro de Luisgé Martín sobre José Bretón, el asesino empieza a desfilar por periódicos y televisiones. No él, sino el relato ... que hay en 'El odio' sobre el asesinato de sus hijos. Lo de Azaña de que la mejor manera de guardar un secreto en España es escribirlo en un libro no funciona aquí, porque ya nos encargamos de airearlo. Y hay una madre, el objeto del odio, que ha seguido su vida como veterinaria después de que le pasara lo inimaginable.

Supongo que esa mujer no va a leer 'El odio' y ni siquiera sabría de su existencia. No sé si lo habría hecho, pero no ha tenido la oportunidad de protestar como la madre de Gabriel Cruz sobre el proyectado documental en el que iba a participar Ana Julia Quezada. Y eso es lo que más me sorprende. ¿Escribes un libro donde un asesino te confiesa cómo mató a sus hijos, cosa que no hizo en el juicio, y no pides permiso a esa mujer? Quizá me falta información, pero no lo entiendo.