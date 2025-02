Óscar López suda mucho. Lo hemos visto en la foto del ministro y Sánchez saludando a los militantes socialistas madrileños el domingo. A López, ungido por Sánchez, se le ve una mancha de sudor que sobrepasa la chaqueta que lleva puesta. De José Bono se ... decía que llevaba siempre un traje de repuesto por lo mucho que transpiraba. López sigue comparando a Feijóo con el Coyote. Dice que el Correcaminos le ha vuelto a «pasar de largo con velocidad». Por la revalorización de las pensiones, una piedra que le «pesa mucho». Tiene gracia lo de la piedra.

Ana Rosa Quintana, en su reestreno, habló de piedras. Y de Iñaki Perurena. A los jóvenes no se dirigen ni López ni Ana Rosa. El Coyote y Perurena. López también predice que a Feijóo lo sustituirá Juanma Moreno. ¿Y Madrid? López no se ve coyote. Pero no ha habido correcaminos más correcaminos que Ayuso con los coyotes que le han puesto. A ver si López es coyote, correcaminos o solo un señor sudoroso.