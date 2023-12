La lata de trabajar

E. C.

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Años después de que Luis Aguilé cantara 'Es una lata el trabajar', parece que los jóvenes no están a favor del pico y la pala. Que no es más que una estafa. Deslomarse y cobrar cuatro duros, desplazarse durante dos horas, no tener tiempo para ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión