Lo de Joan Collins

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

No paran los periódicos de adelantarnos las próximas muertes de Françoise Hardy y Alain Delon. No paran de contarnos las penurias de no morirse ya. Pobres. Hablan de la enfermedad y de la vejez, eso que Philip Roth decía que no era una enfermedad sino ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión