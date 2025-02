Inventarse la transexualidad

Comenta Compartir

Que algo afecte a muy pocas personas no quiere decir que no exista o que no haya que actuar. No sé, pienso en la okupación, ... pero también en la transexualidad o en las enfermedades raras. A Ayuso, su oposición a la izquierda le ha acusado de inventarse la inquiokupación. Ayuso ha decidido trasladar al Defensor del Pueblo casos reales de inquiokupación, es decir, de inquilinos que dejan de pagar la renta y se quedan en las casas. Existe. ¿Se lo inventan los programas de televisión en que los afectados tienen una ventana donde contarlo? Una ventana como tirón de orejas a quien tenga que actuar.

Existe la inquiokupación como existe la okupación pura, la de patada en la puerta o la de mafias que reparten pisos. Y la vulnerabilidad de los inquilinos no puede ser soportada por el arrendador. Tiene que haber otra solución. Que algo afecte a poca gente no quiere decir que no exista. Que se utilice de manera política no quiere decir que no exista.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión