Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

La información de verdad

En diagonal ·

«A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 14 de octubre 2025, 23:16

Comenta

Ha muerto a los 93 años Luis Ángel de la Viuda. Director de TVE con Suárez, director de 'Pueblo', uno de los fundadores de Antena ... 3… En Diario de Burgos dijo que cuando había censura al menos sabían a qué atenerse. Y esto: «A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos porque, ojo, la información de verdad sigue estando en los periódicos, en el papel, vaya. O, al menos, debería estarlo». No sé si en el papel, pero sí en los periódicos. Y en los maquetados, aunque sea en pantalla. Luego llegan las radios y televisiones y leen esos periódicos que no leen los jóvenes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  3. 3 Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1
  4. 4 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  5. 5 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  6. 6 El Supremo ratifica la condena a dos de los condenados por violar a una joven en Puerto Rico
  7. 7 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas desde este martes
  8. 8 La viñeta de Morgan de este martes 14 de octubre
  9. 9 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Caso Valka: los 18 contratos de Parques y Jardines bajo la lupa del fiscal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La información de verdad

La información de verdad