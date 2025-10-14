«A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos»

Ha muerto a los 93 años Luis Ángel de la Viuda. Director de TVE con Suárez, director de 'Pueblo', uno de los fundadores de Antena ... 3… En Diario de Burgos dijo que cuando había censura al menos sabían a qué atenerse. Y esto: «A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos porque, ojo, la información de verdad sigue estando en los periódicos, en el papel, vaya. O, al menos, debería estarlo». No sé si en el papel, pero sí en los periódicos. Y en los maquetados, aunque sea en pantalla. Luego llegan las radios y televisiones y leen esos periódicos que no leen los jóvenes.

En 'Luna nueva' (1940) creo que es la madre de Ralph Bellamy (el novio de Rosalind Russell; ¿quién demonios va a cambiar a Cary Grant por Ralph Bellamy?), la suegra, digo, es la que habla de la utilidad de los periódicos. Sirven «para que unos cuantos aburridos sepan lo que pasa por el mundo». No están los jóvenes en esos cuantos aburridos. Ni muchos mayores.

