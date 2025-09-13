Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La creadora de contenido María Pombo. EFE

De qué se habla

En diagonal ·

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:01

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura. Confieso que ... una columna más y tomo rehenes. También escribía ayer Paco Pascual que la política (nuestra política con el Gobierno actual) no se mide por lo que se hace. Se mide por controlar de qué se habla. Y añadía: «Algo que, por el momento, el PP no sabe hacer». Pero lo de Pombo no parece una distracción gubernamental o pepera (además, no saben). No tengo duda de que los columnistas querían escribir de Pombo y la lectura. Alianza, que ya lo hizo en 2021, ha vuelto a editar 'Yo que nunca supe de los hombres', que Jacqueline Harpman publicó en 1995. Ahora, además de portada nueva (muy bonita), tiene en la contraportada este párrafo: «Descubre el fenómeno literario internacional que arrasa en TikTok, una novela 'evocadora y apasionante' según Dua Lipa». Canta, recomienda libros, no se la pierdan.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  4. 4 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria precinta el Café Madrid por no tener «habilitada» la actividad
  5. 5 Vuelven las extraordinarias jornadas del cachopo al Restaurante Saliviento
  6. 6 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria en San Cristóbal
  7. 7 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  8. 8 La viñeta de Morgan de este viernes 12 de septiembre
  9. 9 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  10. 10 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De qué se habla

De qué se habla