Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. Jaime García

Hace frío

En diagonal ·

En el PSOE hace tanto frío que no dan con las réplicas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:25

Comenta

En la cárcel hace mucho frío. Al menos en Soto del Real, que Ábalos (alguien en su nombre, alguien en su dedo) lo ha dicho ... en su cuenta de X. Es lo único malo que cuenta de su nuevo hogar. En el templo de Debod, Ayuso dijo que «la verdad siempre triunfa». Como lugar común está a la altura de Sánchez cuando suelta «el tiempo pondrá las cosas en su tiempo». Frases vulgares. Pero peor fue el lema de la concentración: «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?». Un espantoso adverbio en mente. Y ese adverbio. Casi mejor un «pues sí» o 'pozí'.

