No diga ovni, no diga Ufo, diga fenómenos anómalos no identificados

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

No diga ovni, no diga Ufo, diga fani (fenómenos anómalos no identificados). Nos lo dicen desde México, donde han enseñado restos de seres no humanos. Oye, que esto de los extraterrestres ha sido en el Congreso en una audiencia pública. Y hasta intervino por videoconferencia ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión