Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresident de la Generalitat catalana, Jordi Pujol testifica por videoconferencia este lunes en la Audiencia Nacional. Efe

La España espiada de hoy

En diagonal ·

Hay que actualizar la documentación de un país tan vigilado y espiado como entretenido

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:20

Comenta

Hoy decide el juez si manda a prisión a Ábalos y Koldo (por la adjudicación de compra de mascarillas a la empresa de Aldama). Antes ... apareció lo del caserío. Koldo dice que es verdad. Sánchez y Otegi se vieron. Ábalos cuenta que le dijeron que eso había pasado. Como avisando «sabemos cosas», «tenemos pruebas». El juicio a los Pujol empezó con la petición de la nulidad por la policía patriótica, por la 'Operación Cataluña'. Pretendiendo acabar con el 'procés', se lanzaron a por los Pujol. Sí se supo que tenían dinero en Andorra (de ahí la confesión de Pujol, pero que era la herencia de su padre).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  3. 3 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  4. 4 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  6. 6 «More than a coffee break»: así es La Bulé
  7. 7 La viñeta de Morgan de este miércoles 26 de noviembre
  8. 8 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  9. 9 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  10. 10 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La España espiada de hoy

La España espiada de hoy